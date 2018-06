"Domenica in #Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno conveniente, scafisti e 'vicescafisti' sono avvertiti". Lo scrive su Twitter il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, presentando la sua trasferta in Sicilia prevista oggi, 3 giugno 2018.