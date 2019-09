Salvini indagato per sequestro di persona, Procura etnea chiede archiviazione

La Procura di Catania, a quanto si apprende, ha chiesto l'archiviazione per Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti. La richiesta e' stata inviata al Tribunale dei ministri di Catania (rpt di Catania) ed e' stata notificata al leader della Lega. E Salvini, qualche minuto fa, ha pubblicato una foto su facebook che lo ritraeva con la notifica della Procura. "Sabato pomeriggio, a casa coi bimbi a fare i compiti e guardare i cartoni, suonano alla porta e ti consegnano una busta chiusa che arriva dalla Procura di Catania... Mah... Che dite, buone o cattive notizie? La apriamo insieme piu' tardi e ne parliamo. Paura? Di niente e di nessuno!", ha scritto l'ex ministro dell'Interno.

Il fascicolo era stato aperto a fine luglio dalla Procura di Siracusa contro ignoti. La nave della Guardia Costiera era ferma nel porto di Augusta con a bordo 115 migranti. Il comandante della nave era stato anche sentito in procura per essere sentito dagli inquirenti. Poi, gli atti furono trasferiti da Siracusa a Catania ritenendo, come si apprende, che ci fosse il reato di sequestro di persona con eventuali responsabilità a livello ministeriale. Quindi, a Catania, il pm Andrea Bonomo ha iscritto il fascicolo a carico di noti, cioè di Matteo Salvini. Poi, il pm, ha ritenuto "non sussistente il reato di sequestro di persona" chiedendo l'archiviazione al Tribunale etneo. Che adesso dovrà decidere