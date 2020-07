San Berillo, aggredisce una donna per rapinarla: arrestato

Nella giornata di ieri gli agenti delle volanti hanno arrestato il gambiano Ceesay Babau per il reato di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Due pattuglie delle volanti si sono recati in zona San Berillo, a seguito di una chiamata sulla linea 112 numero unico emergenza, fatta da una donna di nazionalità straniera la quale ha riferito che tre individui, dopo averle chiesto di consegnare il portafoglio, al suo diniego l’hanno aggredita colpendola con pugni in più parti del corpo e che uno degli aggressori, l’ha colpita al braccio con un cavatappi. I poliziotti, grazie alla descrizione e alle informazioni ottenute dalla vittima, sono riusciti ad individuare uno degli aggressori che stazionava nella vicinanze. Il gambiano, riconosciuto in seguito dalla vittima come l’individuo che l’aveva ferita al braccio sinistro, si è opposto in modo violento al controllo di polizia, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a sottoporlo a perquisizione personale. L'uomo è stato trovato in possesso del cavatappi utilizzato poco prima per colpire la donna. Il rapinatore è stato quindi arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, associato presso la casa circondariale di Augusta in attesa del giudizio di convalida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.