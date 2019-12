San Berillo, arrestato un pusher

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un pusher gambiano di 21 anni, Saladou Ceesay.

I militari in particolare, in un servizio di controllo nello storico quartiere di San Berillo, avevano notato in via Delle Finanze alcuni giovani che si intrattenevano a parlare brevemente con l’extracomunitario che, infine, cedeva loro qualcosa nelle mani. Il giovane ha tentato la fuga nei vicoli dello storico quartiere ma i carabinieri, con l'ausilio di un'altra pattuglia, gli hanno chiuso tutte le vie di fuga e lo hanno prontamente bloccato. Addosso aveva 25 grammi di marijuana e 55 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio