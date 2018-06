San Berillo, spaccia marijuana per strada: arrestato gambiano

Gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto Sonko Fakeba, gambiano, 21enne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i poliziotti, impegnati in un servizio volto a contrastare l’attività di spaccio all’interno del quartiere San Berillo Vecchio, hanno notato il gambiano cedere una dose di sostanza stupefacente ad un giovane avventore.

L’uomo è stato prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale, dalla quale è stata rinvenuta addosso allo stesso 35 grammi di marijuana. Alla luce di quanto appurato, il pusher è stato arrestato.