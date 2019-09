San Berillo, smantellata tendopoli abusiva: trovata anche marijuana

Nella mattinata di ieri, durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha perlustrato il quartiere San Berillo, dove già da tempo si assiste ad un crescendo di reati, in particolar modo relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché legati all’incuria ed al degrado dovuto all’abusiva occupazione di immobili da parte di immigrati extracomunitari privi di domicilio certo. Giunti all’interno della via Pistone gli operatori di polizia hanno deciso subito di richiedere l’intervento della nettezza urbana, stupiti dal quantitativo abnorme di materassi, tende da campeggio ed altri effetti disseminati lungo le stradine e le vie limitrofe.

All’arrivo degli operatori ecologici, gli stranieri presenti hanno iniziato a manifestare con aggressività contro gli stessi e contro la pattuglia intervenuta inizialmente, che si vedeva costretta a chiedere tempestivo intervento alla sala operativa. All’arrivo dei poliziotti, i due gambiani, Sanneh Lamin, classe '97 e Bafoday Kanuteh classe '99, diventano sempre più violenti tanto che, gli operatori hanno dovuto intraprendere una colluttazione con i due malfattori per poi definitivamente bloccarli e trarli in arresto per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni cagionate ad un operatore di Polizia. La reazione spropositata degli stranieri è aumentata quando gli operatori di polizia si sono diretti verso la via Carro. Ciò ha insospettito gli operatori di polizia, che attraverso un’immediata ispezione resa da parte dell’unità cinofila antidroga giunta nel frattempo, hanno rinvenuto oltre 1 kg e 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nascosta all’interno di un immobile in stato di abbandono. I due stranieri, in attesa della direttissima che si svolgerà in data odierna, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Pizza Lanza.