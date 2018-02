Controlli a “San Berillo”: denunciati due gambiani e un algerino

Controlli serrati nel vecchio quartiere “San Berillo”: denunciati due gambiani per spaccio di droga e un algerino per resistenza, violenza e minacce aggravate a Pubblico ufficiale. La squadra volanti ha denunciato, in stato di libertà, N.L. (classe 99) e C.S. (classe 2000), entrambi di nazionalità gambiana e senza fissa dimora per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e C.H. (classe ’84) per il reato di resistenza, violenza e minacce aggravate a Pubblico ufficiale.

Nella mattinata di ieri intorno alle 11.00, agenti delle volanti, in via Pistone, nel vecchio quartiere “San Berillo”, hanno notato su strada alcuni soggetti che alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. In particolare è stato inseguito e bloccato un giovane soggetto extracomunitario N.L., il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 7 dosi già suddivise oltre ad un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo lordo di grammi 19 ed una somma di denaro, sicuro provento dell’attività di spaccio.