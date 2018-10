Controlli a tappeto a San Berillo, multe per migliaia di euro

Non cessa l’attenzione delle forze dell’ordine sul quartiere San Berillo Vecchio: in concomitanza con un’attività di censimento degli immobili della zona, curata dalla polizia municipale, è stata predisposta una nuova azione di controllo di tutta l’area, caratterizzata da un dedalo di vie e da abitazioni fatiscenti, i cui proprietari risultano difficilmente reperibili. Sono state identificate da polizia, finanza e carabinieri 26 persone, controllati 300 veicoli, elevate contravvenzioni per varie infrazioni stradali. La finanza ha erogato sanzioni per 4.500 euro a causa della mancata emissione di scontrini fiscali.