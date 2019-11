San Berillo, polizia blocca rissa tra colombiani: 2 rimpatriati

Continua ad essere "movimentato" il quartiere di San Berillo. Domenica scorsa è stato necessario l'intervento delle volanti in via Giovanni Di Prima per fermare una violenta rissa tra due nuclei familiari di origine colombiana che, per ragioni legate a pregressi rapporti familiari, si colpivano a vicenda con corpi contundenti.



Dopo le fasi concitate dell’intervento sono intervenuti i medici per via del ferimento di una giovane donna che è stata trasportata presso il pronto soccorso cittadino, ove tuttora si trova in stato di osservazione e di un uomo, dimesso con una prognosi di dieci giorni dopo le prime cure prestate dai sanitari.



Tutti i soggetti coinvolti sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa aggravata. Due di questi, di origini colombiane, non regolari sul territorio nazionale sono stati accompagnati al C.P.R. (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di Ponte Galeria (Roma) e Trapani, per il successivo rimpatrio nel loro paese.