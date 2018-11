San Berillo, segnalato al 112 un uomo armato a bordo di una Panda

Ieri mattina, la polizia ha denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere C.F. (classe 1989). Nello specifico, alle ore 11:10 circa, personale dipendente delle volanti, giungeva in via G. Di Prima angolo via Rocchetti (quartiere San Berillo) a seguito di segnalazione giunta al 112. Veniva segnalato un soggetto che si aggirava armato a bordo di una Fiat Panda di colore bianco. Giunti sul posto, gli operatori effettivamente constatavano la presenza di un soggetto vicino ad un veicolo corrispondente alle descrizioni fornite da chi aveva rischiesto l’intervento.

Questo, alla vista degli agenti, tentava di allontanarsi appiedato ma veniva prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale che dava esito positivo: nella tasca sinistra del giubbotto del giovane veniva, infatti, rinvenuto un coltello a serramanico modello “Fraracaccio” con manico in legno e lama di circa 9 cm.

Lo stesso, pertanto, veniva denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. La perquisizione è stata estesa all’autovettura, nel cui bagagliaio è stata rinvenuta un’arma a salve, modello Berretta 9x21, con relativo caricatore e colpi a salve e tappo rosso sul vivo di volata ben visibile.