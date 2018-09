San Berillo, sorpreso mentre spaccia marijuana: arrestato gambiano

Il gambiano Bunja Trawally, 27 anni (, senza fissa dimora e sprovvisto di permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti durante dei controlli mirati alla repressione dello spaccio di droga all’interno del quartiere San Berillo,hanno sorpreso il gambiano proprio mentre cedeva la droga in cambio di denaro. Al momento del controllo, il 27enne aveva ancora la marijuana del peso di 25, nonché una banconota consegnata dall’acquirente. Il giovane quindi è stato arrestato e su disposizione del Pm di turno rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissimo.