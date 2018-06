San Berillo, spaccia marijuana in strada: arrestato minorenne

Gli agenti delle volanti hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti J. O., cittadino gambiano, minorenne. In particolare, i poliziotti impegnati nel contrasto dell’attività di spaccio all’interno del quartiere San Berillo Vecchio, hanno notato il giovane cedere una dose di droga a un avventore e, quindi, l'hanno bloccato e sottoposto a controllo.

Il pusher aveva addosso due buste contenenti 21 grammi di marijuana. Alla luce di quanto accertato il minore è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pm di turno, collocato presso la struttura minorile di via Franchetti, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.