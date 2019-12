San Berillo, tenta rapina a colpi di pietra: arrestato

La polizia ha arrestato il cittadino gambiano pregiudicato Baye Lo (del 1998) per rapina aggravata. Nel corso della serata di ieri, personale delle volanti è riuscito tempestivamente a raggiungere la centrale via Di Prima, dove era stata segnalata una rapina. Grazie alle informazioni dettagliate riferite dalla vittima, circa l’abbigliamento e le caratteristiche fisiognomiche dell’autore del reato, lo stesso è stato subito individuato nella vicina via delle Finanze il predetto Baye Lo, più volte segnalato all’autorità giudiziaria e arrestato per reati contro il patrimonio. Quest’ultimo, dopo aver chiesto del denaro ad un uomo di nazionalità marocchina, ha minacciato di colpirlo con una grossa pietra, che subito dopo gli scagliava contro per fortuna senza colpirlo. La vittima, infatti, si scansava dal colpo, ma nello stesso tempo ha perso il proprio cellulare dalla tasca che il malvivente ha subito preso, per poi allontanarsi all’interno del quartiere San Berillo, dove è stato riconosciuto e catturato. Una volta arrestato, il Baye Lo è stato tradotto presso il carcere Piazza Lanza di Catania in attesa di convalida dinnanzi al Gip.