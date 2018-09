Controlli a San Berillo vecchio, sequestrato un chilo di marijuana e hashish

Circa un chilo di droga, tra marijuana ed hashish, è stato sequestrato dalla polizia a Catania durante controlli effettuati insieme con la polizia locale,carabinieri e guardia di finanza nel quartiere San Berillo Vecchio disposti dal questore Alberto Francini per censire gli edifici non abitati. La finalità ultima dell'operazione è stata quella del contrasto all'occupazione abusiva degli immobili.

Sono state identificate 25 persone e contestate 10 contravvenzioni al Codice della strada per un totale di 12.500 euro. Due cittadini extracomunitari, un senegalese e una dominicana che non erano in regola con le norme in materia di soggiorno, sono stati condotti presso il commissariato per le pratiche relative alla loro posizione sul territorio nazionale. Il senegalese è stato inoltre denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale perché si era sottratto all'identificazione da parte dei poliziotti, dandosi alla fuga. La polizia municipale ha sequestrato numerose calzature contraffatte che erano in vendita per strada.