San Berillo, spaccia droga in via delle Finanze: arrestato 19enne

La Polizia ha arrestato il gambiano Sey Bakary, 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché per resistenza a pubblico ufficiale Lo scorso 17 novembre, alle ore 11 circa gli agenti delle volatni durante il normale servizio di controllo del territorio, mentre passava per via delle Finanze, notava un giovane extracomunitario intento a cedere un involucro ad un individuo a bordo di uno scooter.

I poliziotti sono riusciti a bloccare il ragazzo e perquisendolo l'hanno trovato in possesso di 35 grammi di marijuana. Lo spacciatore però ha tentato di fuggire opponendo una vigorosa resistenza. Pertanto, è stato arrestato e il Pm di turno ha disposto che venisse rinchiuso nelle locali camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.