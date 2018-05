San Berillo, spaccia droga in via Pistone: nigeriano in manette

La polizia etnea ha arrestato il nigeriano Mike James, 43 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza Nello specifico, gli agenti delle volanti, durante un servizio di controllo del territorio, in via Pistone ha arrestato il pusher trovato in possesso di tre involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo lordo di circa 20 grammi.

Il Pm di turno ha disposto che l’arrestato venisse associato presso le locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.