San Cristoforo, ai domiciliari accanto al commissariato ma usciva lo stesso per rubare

Il ventiseienne Danilo Passalacqua è stato arrestato dagli agenti del commissariato San Cristoforo per evasione e furto aggravato. L’uomo scontava un periodo di arresti domiciliari nella propria abitazione, in un edificio adiacente la sede del commissariato ma, incurante della misura cautelare a proprio carico, si avventurava spesso e volentieri fuori casa per compiere piccoli furti ai danni delle auto parcheggiate nei pressi della propria abitazione.



Non contento utilizzava anche il proprio scooter, peraltro già sottoposto a sequestro, per andare a rivendere il bottino. Questi movimenti hanno attirato l’attenzione degli agenti i quali ne hanno seguito le mosse attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza del commissariato che lo mostravano in pantaloncini nei suoi blitz estemporanei fuori casa.

Immediatamente, l’uomo è stato denunciato per evasione. Ma non è finita qui perché, sempre le stesse immagini hanno svelato i furti compiuti dall’arrestato domiciliare, innescando un secondo filone d’indagini che, alla fine, lo avrebbe condotto in carcere. Infatti, Passalacqua è stato colto sul fatto pochi giorni addietro e arrestato per evasione da uno dei poliziotti che, uscendo dall’ufficio al termine del proprio turno di servizio, lo ha riconosciuto e, subito, ammanettato per evasione.



A seguito di ciò sono stati disposti prima gli arresti domiciliari ma proprio ieri, sulla scorta delle risultanza investigative inoltrate dagli agenti per l’evasione e per i furti consumati, si è aggravata la misura a suo carico disponendone l’accompagnamento al carcere di piazza Lanza. Lo scooter è stato nuovamente sequestrato per la definitiva confisca.