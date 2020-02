San Cristoforo, arrestati due pusher

Sono stati arrestati per spaccio, dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante, Alessandro Caltabiano e Giancarlo Manfredi, entrambi catanesi. Nell'ambito dei controlli effettuati dai militari dell'Arma per contrastare lo spaccio nel popoloso nel quartiere di San Cristoforo sono stati notati i due, tra via Della Concordia e via Cordai, che vendevano dosi di droga ad alcuni giovani, nello specifico marijuana e cocaina.

Così i carabinieri li hanno subito ammanettati e perquisiti, trovando 110 euro probabilmente frutto dello spaccio. Dopo il rito direttissimo sono stati condotti nel carcere di piazza Lanza.