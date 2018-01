Spaccia marijuana in via Alogna: pusher in manette

Tra via Alogna e via Cotone i carabinieri hanno arrestato il 24enne Vincenzo Zuccarello per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo operativo hanno monitorato la zona e sono intervenuti dopo che lo spacciatore ha venduto una dose.

Fermato e perquisito il pusher è stato trovato in possesso di 9 dosi di marijuana e di 10 euro incassati dalla vendita della droga. Soldi e marijuana sono stati sequestrati,mentre l'arrestato è stato rinchiuso ai domiciliari.