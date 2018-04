San Cristoforo, spaccia droga a bordo di uno scooter: pregiudicato in manette

Lucio Carmelo Gangi, 34 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga. Gli agenti della squadra mobile hanno sorpreso il pusher, nel quartiere di San Cristoforo, a bordo del propio scooter, mentre cedeva un involucro ad un soggetto a bordo di un'auto.

Bloccato e perquisito lo spacciatore è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina, per un n peso complessivo di gr. 1,10 circa e una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta guadagno dell’attività illecita.

I poliziotti hanno perquisito anche l'abitazione dell'uomo, sequestrando n bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una ulteriore somma di denaro. Espletate le formalità di rito, il pregiudicato è stato condotto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.