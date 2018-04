San Cristoforo, spaccia droga in via Fiducia: 26enne in manette

Un catanese di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri di piazza Dante per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo nel quartiere San Cristoforo, i militari, perquisendo i luoghi dove il giovane era stato visto muoversi con frequenza, hanno trovato e sequestrato: 46 involucri in carta d’alluminio contenenti marijuana e 35 euro in contanti, ritenuti guadagno dell’attività illecita. L’arrestato è stato posto ai arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.