San Cristoforo, arrestato pusher e segnalati due assuntori di crack

E' stato arrestato dai carabinieri della squadra Lupi il 38enne catanese Giovanni Munzone, accusato di spaccio di stupefacenti. I militari, nel corso dei controlli nel quartiere di San Cristoforo, avevano monitorato l'area tra le vie

Concordia, Testulla e Scaldara dove agiva Munzone.

Gli acquirenti, a bordo delle loro auto, contattavano i pusher che ricevuta l'ordinazione andavano a prelevare la droga e poi effettuavano la "compravendita". I carabinieri hanno fermato due acquirenti in possesso di una dose di crack e hanno indicato il pusher che è stato bloccato con 10 euro, frutto della vendita della droga.

L’arrestato è agli arresti domiciliari in mentre i due giovani acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.