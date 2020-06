San Cristoforo, controlli a tappeto della polizia

Grande mobilitazione per gli agenti del commissariato San Cristoforo e del reparto orevenzione crimine Sicilia orientale che, nella mattinata dello scorso 22 giugno, hanno passato a setaccio le vie dei quartieri del centro storico cittadino ricomprese tra le piazze Federico di Svevia e Palestro. Gli agenti hanno disposto diversi posti di controllo nella zona e sono stati fermati numerosissimi mezzi tra i quali diversi motocicli condotti da giovani che non facevano uso del casco di sicurezza o non provvisti di assicurazione o, ancora, sprovvisti di patente di guida perché mai conseguita. In poco tempo, le sanzioni per infrazioni alle norme del Codice della Strada hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 26.442 euro, e in ben 14 casi al verbale redatto dagli agenti ha fatto seguito il sequestro del veicolo. A completamento del servizio, i poliziotti hanno effettuato una serie di controlli a pregiudicati sottoposti agli arresti domiciliari e alla detenzione domiciliare, con esito negativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.