San Cristoforo, controlli del territorio: 20 mila euro di sanzioni

Controllo straordinario del territorio nel quartiere San Cristoforo da parte della polizia. In particolare, in via della Concordia e in altre strade del popoloso rione nonché nelle popolari piazze Palestro e Risorgimento, gli operatori hanno infatti elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 20 mila euro ed effettuato controlli su strada a nove veicoli e venti persone riscontrando varie violazioni al codice della strada.

Nello specifico il personale del commissariato di San Cristoforo ha elevato 8 verbali al codice della strada contestando 2 sanzioni per guida con patente scaduta, 1 sanzione per omessa revisione del veicolo, 3 sanzioni per mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida, 2 sanzioni per mancanza della copertura assicurativa per i quali sono stati sequestri 2 veicoli.

Inoltre durante il servizio sono stati effettuati controlli amministrativi presso un esercizio commerciale per la rivendita di generi alimentari, risultato perfettamente in regola, e presso 5 venditori ambulanti di ortofrutta risultati tutti privi di licenza alla vendita e dei prescritti requisiti professionali, elevando pertanto le relative sanzioni amministrative e sequestrando 31 cassette contenti ortofrutta che sono state devolute in beneficienza.

Inoltre durante l’arco dell’intera giornata, il commissariato di San Cristoforo ha effettuato 9 controlli a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.