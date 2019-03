San Cristoforo, via Mulini a Vento: scoperto un deposito di auto rubate

Lo scorso 22 marzo, la polizia provinciale di Catania e la volante 10 del commissariato San Cristoforo di Catania, hanno trovato nel quartiere di San Cristoforo all'interno di un di un capannone adibito precedentemente a falegnameria ed esattamente in via Mulini a Vento un deposito di autovetture rubate a Catania e nel territorio del Siracusano.

Gli agenti entrando all’interno del capannone hanno scovato due auto ed un furgone rubati nei giorni precedenti, ancora da smantellare. Dopo aver effettuato le operazioni di rito i veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Per quanto riguarda il capannone sono in corso le indagini per risalire al proprietario dello stesso immobile.