Scoperto un deposito di hashish e marijuana in via Testulla

Un 48enne catanese è finito nei guai per spaccio di stupefacenti. Si tratta di Carlo Pastura, già ai domiciliari per reati analoghi. I carabinieri lo hanno preso a San Cristoforo mentre entrava in un deposito di via Testulla. All'interno c'erano 500 grammi di hashish, 3 chili di marijuana e del materiale utilizzato per confezionare le dosi. Il tutto avvolto in delle buste di cellophane e plastica. Si trova ora a piazza Lanza.