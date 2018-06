San Cristoforo, nasconde un chilo di droga in una valigia: denunciato 25enne

I poliziotti del Commissariato San Cristoforo con l'aiuto del fiuto di “Jagus” il cane antidroga della squadra Cinofili della Questura, hanno trovato all’interno di un trolley, custodito da un pregiudicato abitante del quartiere, un chilogrammo di marijuana.

La droga – che avrebbe dovuto essere utilizzata per ben altri “viaggi” – è stata immediatamente sequestrata ma, nel frattempo, il pregiudicato è riuscito a far perdere le proprie tracce. Poco dopo, però, l’uomo, il venticinquenne G.C.D., si è presentato presso il commissariato, insieme al proprio difensore di fiducia, ammettendo le proprie responsabilità: è stato denunciato per ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.