San Cristoforo, marijuana nascosta in un appartamento: un arresto

La polizia ha arrestato Antonino Pillera, pregiudicato responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Nel pomeriggio di ieri, la squadra mobile, sezione “antidroga”, ha notato, affacciato al balcone di un’abitazione, al secondo piano di uno stabile nel quartiere San Cristoforo, un soggetto intento a fumare marijuana.

Dopo aver proceduto alla identificazione dell’uomo, segnalato alla Prefettura, la perquisizione eseguita presso l' immobile, residenza di Pillera Antonino, ha permesso di rinvenire e sequestrare, occultata nei diversi ambienti dell’appartamento, 6 confezioni in plastica contenenti marijuana, per un peso complessivo di grammi 489, 2 bilance di precisione e l’attrezzatura per il confezionamento sottovuoto. Il Pillera è stato associato presso il carcere di piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.