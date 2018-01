San Cristoforo, pitbull aggredisce i poliziotti: denunciati i proprietari

Una coppia di San Cristoforo è stata denunciata per maltrattamento di animali. Gli agenti del commissariato di Borgo-Ognina nella serata di ieri passando per via San Giacomo hanno notato un grosso cane legato alle inferriate d’ingresso di un’abitazione dove abita una coppia di pregiudicati, già nota alle forze dell’ordine.

Il cane, ha provato ad aggredire i poliziotti, provando anche ad entrare nell'abitacolo dell'auto e impedendogli di effettuare un controllo sul posto. Nel cortile della casa inoltre, è stata notata la presenza di un altro grosso cane, un pitbull americano, anche questo molto aggressivo.

L'animale lasciato all'esterno dell'abitazione rappresenta per un pericolo per l'incolumità pubblica e per questa ragione gli agenti sono intervenuti e hanno individuato i due proprietari, V.A. e M.S., che sono stati indagati in stato di libertà per il reato di malgoverno degli animali detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, tanto da creargli gravi sofferenze.

Nell’immediatezza, a cura dei poliziotti, sono state imposte delle prescrizioni a tutela delle persone e degli stessi animali, col divieto di lasciarli sulla pubblica via e, vista la pericolosità, con l’obbligo di fargli indossare la museruola.