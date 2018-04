Controlli della polizia a San Cristoforo, 20 mila euro di sanzioni

Lo scorso sabato 14 aprile, il quartiere San Cristoforo è stato interessato da un servizio straordinario di controllo del territorio da parte di più pattuglie della polizia. Controllate le strette vie del popoloso quartiere e persone e veicoli. Sono state contestate 52 violazioni al Codice dell Strada, con sanzioni il cui totale supera i 20 mila euro.

In particolare, ben 10 contravvenzioni sono state elevate per tentativi di fuga all'alt, 13 per veicoli sprovvisti di assicurazione R.C., 14 per guida senza casco, 6 per mancata revisione del veicolo, 1 per guida con patente scaduta e 1 per guida senza patente.

Gli agenti del commissariato San Cristoforo, durante il servizio, hanno anche effettuato controlli domiciliari a pregiudicati sottoposti a misure restrittive.