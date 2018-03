Controlli a San Cristoforo, sanzioni per venditori ambulanti di ortofrutta e pesce

Polizia e guardia di finanza hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nel popoloso quartiere San Cristoforo. Sono stati controllati 46 persone e 340 veicoli, anche con l’ausilio dell’innovativo sistema automatizzato.

Sono stati controllati un panificio e una macelleria, che sono risultati perfettamente a norma. Ulteriori controlli sono stati effettuati presso tre venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli i cui gestori sono stati sottoposti a verifiche e sanzionati per la totale assenza di autorizzazioni alla vendita di prodotti alimentari e dei requisiti professionali e per l’assenza di registratori fiscali.

Contestata anche l’occupazione abusiva del suolo pubblico. I prodotti posti in vendita, per il peso complessivo di 80 chili, sono stati sequestrati e devoluti in beneficenza. Analoghi controlli sono stati effettuati a un venditore ambulante di prodotti ittici che è stato sanzionato per le medesime infrazioni. I prodotti ittici ispezionati, per circa 13 chili, erano privi di tracciabilità, condizione che, a norma di legge, li rende di fatto non idonei al consumo umano: pertanto sono stati sequestrati per la successiva distruzione.

Sono state elevate sanzioni per infrazioni al Codice della Strada per oltre 14.300 euro (mancanza di copertura assicurativa, mancato uso del casco, utilizzo del cellulare alla guida e altro) e sanzioni amministrative alle attività commerciali per ulteriori 17.600 euro. Nell’arco della giornata, sono state controllate 20 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.