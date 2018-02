San Cristoforo, spaccia cocaina e marijuana: arrestato 19enne

Gabriele Simone Pulvirenti, 19enne, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti delle volanti passando per via Alogna, a San Cristoforo, l'hanno sorpreso mentre cedeva un involucro ad un giovane a bordo di un auto. I due hanno notato la presenza dei poliziotti e si sono dileguati. Il pusher, si è allontanato a piedi, ma è stato fermato e controllato: aveva con sè una somma di denaro, guadagno dello spaccio.

Gli agenti hanno trovato nell'intercapedine di un muro nelle vicinanze due grammi di cocaina e 5 di marijuana, suddivisi in due involucri, Il 19enne, su disposizione del Pm di turno, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.