San Cristoforo, sorpreso a spacciare cocaina: arrestato 37enne

Francesco Zappalà, 37 anni, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. Una pattuglia l'ha sorpreso a San Cristoforo, in via Contarini con un atteggiamento sospetto. Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di 20 dosi termosaldate di cocaina, per un peso complessivo di quasi 7 grammi, due bustine di cellophane contenente della cocaina, in pietra, per un peso complessivo di oltre undici grammi, ma anche di un bilancino elettronico di precisione e di 20 euro, ritenuti parziale provento dell’attività di spaccio.

L'uomo, arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.