Spacciano cocaina a San Cristoforo: tre arrestati, tra loro anche una donna

Francesco Attardo, 52enne, Daniele Torre, 33enne, ed una donna di 51 anni, tutti catanesi, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nel popolare quartiere San Cristoforo, hanno notato i tre in via Ignazio Castone angolo via Playa, ognuno con compiti prestabiliti, cedere dosi in cambio di denaro ai vari acquirenti. I

mmediatamente intervenuti i carabinieri li hanno bloccati e perquisiti trovando e sequestrato 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3 grammi, un bilancino elettronico di precisione e la somma in contanti di 120 euro, ritenuta guadagno dell’attività di spaccio. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con il rito per direttissima.