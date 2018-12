San Cristoforo, spaccia cocaina e marijuana: arrestato 24enne

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Vincenzo Napoli ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un servizio antidroga nel quartiere San Cristoforo, gli uomini del nucleo operativo hanno riconosciuto ed osservato il pusher mentre prendeva contatti con diversi clienti in transito per via Stella Polare per poi dirigersi all’interno della propria abitazione, tornare in strada e consegnare la droga in cambio di denaro.

L’intervento a sorpresa dei militari ha consentito di interromperne l’attività illecita tramite perquisizione domiciliare terminata con il ritrovamento e ilsequestro di circa 300 grammi di marijuana, cocaina pura per circa 5 grammi e un bilancino elettronico di precisione. L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato ai domiciliari.