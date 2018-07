San Giorgio e Zia Lisa, trovate armi rubate a Roma e Scicli

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania, al termine di una attività info-investigativa, ieri sera hanno perquisito due stabili abbandonati, nella Stradale San Teodoro e in via Zia Lisa.

Hanno così trovato e sequestrato armi nascoste in alcuni anfratti coperti ad arte da detriti cementizi. Precisamente una pistola semiautomatica marca WALTHER calibro 7.65 completa di caricatore contenente 4 cartucce, risultata rubata a Roma il 3 settembre del 2009. Una pistola semiautomatica marca CZ 75 SP – modello SHADOW completa di caricatore contenente 7 cartucce, risultata rubata a Scicli (RG) il 19 marzo del 2013. Le armi, in buono stato di conservazione, nei prossimi giorni saranno inviate al Ris di Messina per gli opportuni esami tecnico-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.