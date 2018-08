San Giorgio, lavori di manutenzione straordinaria su via del Passero

Sono iniziati i lavori di ripristino disposti dal sindaco Salvo Pogliese di riparazione di una fenditura su via del Passero a San Giorgio, causata dalla rottura di una tubazione collegata al sistema fognario che ha provocato lo smottamento di parte della sede stradale.

Operai del servizio Manutenzioni, che nelle scorse settimane avevano già transennato l’area, hanno lavorato con un escavatore per mettere in sicurezza la voragine, attività propedeutica indispensabile per procedere alla sostituzione della tubazione danneggiata e alla completa ricostituzione dello stato originario dell’arteria stradale.

Contestualmente si è provveduto a chiudere al traffico veicolare via del Passero creando percorsi alternativi provvisori anche per la linea Amt 925 che serve i cittadini della zona, circolare di trasporto pubblico che dunque rimane in esercizio.