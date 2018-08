San Giorgio, squadra mobile arresta spacciatore

La polizia ha arrestato Giovanni Maugeri, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel rione San Giorgio, personale della squadra mobile – sezione antidroga, ha controllato nella strada Cravona, l’autovettura Fiat 500 guidata da Maugeri.

La perquisizione eseguita sul posto all’interno dell’autovettura ha dato esito negativo. La successiva perquisizione eseguita nell’abitazione dell'uomo ha consentito di rinvenire e sequestrare 3 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di grammi 50, nonché 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Maugeri è stato associato presso il carcere di Catania “piazza Lanza” a disposizione dell’Autorità giudiziaria.