San Giorgio, stop all'erogazione idrica a causa di una perdita

A causa di un’improvvisa perdita su una condotta principale si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica alle utenze ricadenti nella parte bassa del quartiere San Giorgio, nelle vie Fossa della Creta, S.M. di Nuovaluce e Zaccà e nei viali Grimaldi, San Teodoro e Biagio Pecorino comprese le traverse limitrofe.

La presenza, nelle vicinanze, di una conduttura del gas comporta la necessità che tecnici della rete gas spostino la stessa e mettano in sicurezza la zona prima che il nostro personale possa intervenire per risolvere il problema idrico. Per queste ragioni il completo ripristino è previsto non prima di domani sera. A darne notizia è la Sidra.