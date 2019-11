San Giovanni Galermo, arrestato pusher

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato nella il 32enne catanese Giovanni Castglia, colto nelle mani nel sacco dai militari mentre stava spacciando.

I militari, impegnati ieri sera in un servizio antidroga nel quartiere San Giovanni Galermo, una delle piazze di spaccio più attive nel panorama catanese, hanno osservato tutte le modalità di vendita della droga e hanno scelto il momento propizio – lo scambio tra pusher e cliente – per bloccare l'uomo e perquisito sul posto, trovandogli addosso 5 grammi di eroina suddivisa in dosi.



I carabinieri, estendendo la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno altresì rinvenuto e sequestrato 75 grammi di eroina, 5 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, nonché 95 euro in contanti.