San Giovanni Galermo, spaccia droga davanti casa: pregiudicato in manette

Il 49enne catanese Carmelo Raimondo è stato arrestato dai carabinieri per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini del nucleo operativo, in servizio antidroga a San Giovanni Galermo, a notarne le modalità di spaccio. Piazzato sotto casa, con le dosi nascoste in un’aiuola, riceveva uno per volta i suoi clienti ai quali cedeva la dose richiesta in cambio di denaro.

Bloccato e perquisito sul posto è stato trovato in possesso di 160 euro, tutti in banconote di piccolo taglio, e di 20 grammi di marijuana, ovviamente suddivisa in dosi pronte allo smercio. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, ammesso al giudizio per direttissima, è stato obbligato dal giudice a presentarsi dai carabinieri per ben due volte al giorno.