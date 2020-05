San Giovanni Galermo, arrestato 52enne per droga

Nel corso di uno specifico servizio all’interno della zona di San Giovanni Galermo i Falchi della squadra mobile hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento in via Abate Silvestri, ove nei giorni precedenti, era stato notato un viavai di persone anomalo. L’atto di polizia giudiziaria ha permesso di sorprendere Sapienza presso la propria abitazione in possesso di 60 grammi di marijuana, 6 grammi di cocaina, svariato materiale per pesatura, taglio e confezionamento della sostanza stupefacente, 200 euro in contanti ed una dettagliata contabilità di acquisti e cessioni.

