San Giovanni Galermo, discarica abusiva e cumuli di amianto in via Macello

Rifiuti di ogni tipo ed eternit sulla strada, in via Macello, nel quartiere di San Giovanni Galermo. A denunciare il problema è il vice presidente della quarta circoscrizione Mirko Giacone che si è recato sul posto, nei pressi del campo di calcio dichiarando: "Questo quartiere è considerato da alcuni che scendono dai paesi etnei, ma anche dagli stessi concittadini incivili, un'ottima opportunità per liberarsi dei rifiuti accumulati. Qui si ritrova materiale di ogni genere, compreso l'amianto. In tutto San Giovanni Galermo il problema delle discariche abusive è particolarmente critico".

"Più volte ho segnalato in consiglio la necessità di installare un sistema di videosorveglianza per individuare e punire i trasgressori. Non è possibile - conclude Giacone - in una città civile che guarda al futuro dover assistere ancora a simili provlemi. Per questo mi auguro che l'amministrazione comunale ascolti l'appello dei residenti".