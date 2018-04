San Giovanni Galermo, nasconde droga in auto: arrestato 32enne

Carmelo Cannavò, 32 anni, pregiudicato, è stato arrestato per spaccio di droga. Una volante passando per via Carrubella, a San Giovanni Galermo, ha notato un'auto parcheggiata con a bordo un uomo che è stato immediatamente perquisito. All'interno della vettura gli agenti hanno trovato all'interno un involucro trasparente termo-saldato con dentro 59 grammi marijuana, che è stata sequestrata. Il Pm di turno ha deciso di rinchiudere il pusher nel carcere di piazza Lanza, in attesa dell'udienza di convalida.