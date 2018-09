San Giovanni Galermo: "Recuperare l'ex scuola Padre Santo di Guardo"

"Per quanto difficoltoso il congelamento dei fondi per il 'Bando Periferie' non deve rappresentare un ostacolo insormontabile nel processo di recupero dell’ex scuola 'Padre Santo di Guardo' di via Belvedere". A dichiararlo è Erio Buceti che, prima come consigliere municipale ed ora come presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”, in tutti questi anni ho raccolto le segnalazioni delle famiglie del territorio che chiedono di risanare questa enorme ferita fatta di vandalismo e distruzione.

"Una situazione cominciata nel 2009, quando l’edificio fu chiuso, e che va avanti da quasi dieci anni a causa della precedente amministrazione comunale che non ha saputo proteggere l’impianto dai vandali e dai ladri. Ora in qualità di presidente della IV municipalità il sottoscritto Erio Buceti intende avviare quel circolo virtuoso e sinergico che, con la collaborazioni di comitati ed associazioni del territorio, possa finalmente riaprire la struttura e consegnarla ai suoi legittimi proprietari, ovvero i sangiovannesi", dichiara Buceti.

Secondo i progetti iniziali l’ex scuola doveva diventare un commissariato di polizia. Un’opera per garantire una maggiore vigilanza in questo quartiere e nei paesi dell’hinterland attraverso il patto per la sicurezza tra il Ministero degli Interni e l’Anci. Oggi la realtà è ben diversa e i cancelli sbarrati non fermato i ladri che scavalcano il muro ed entrano dentro l’aula al pian terreno con la finestra forzata.

"Un andazzo che è mia intenzione porre fine e per farlo occorre quella cabina di regia, fortemente voluta dal sottoscritto, per cercare di coinvolgere amministrazione centrale e il tessuto sano del territorio in questa battaglia antidegrado", conclude Buceti.