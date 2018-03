San Giovanni Galermo, furgone prende fuoco per strada

Un furgone ha preso a fuoco, probabilmente in modo indipendente, questo pomeriggio in via Galermo all'altezza del civico 308, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area ed evitato che le fiamme potessero espandersi sugli altri veicoli. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state generate da un guasto alla batteria del mezzo e, fortunatamente, non hanno provocato feriti.