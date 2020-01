San Giovanni Galermo, i Re Magi percorreranno le vie del quartiere

Lunedì 6 Gennaio alle ore 10, con partenza da Piazza Chiesa Madre (San Giovanni Galermo), i Re Magi, prima di andare ad adorare Gesù Bambino, percorreranno le vie del quartiere, insieme ai cammelli, ed incontreranno i bambini nella Parrocchia SS Zaccaria ed Elisabetta per rivivere insieme la festa dell'Epifania.

Un appuntamento di grande importanza reso possibile dalla collaborazione con Padre Giuseppe Catalfo, con la Comunità Neocatecumenali e con il presidente del comitato per i festeggiamenti Giuseppe Di Mariano. “Momenti come questi danno il senso e valorizzano tutto il territorio perché creano una spinta aggregativa incredibile- afferma il presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti- un evento unico nel suo genere, simbolo di amore e spiritualità, per concludere degnamente le festività”.