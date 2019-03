Blitz a San Giovanni Galermo, operazione "Cape Sparrow": i nomi degli arrestati

Dalle prime ore di questa mattina, dopo le indagini coordinate dalla Procura distrettuale di Catania, direzione distrettuale antimafia, la polizia ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 12 marzo 2019 dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di 24 persone.

In manette sono finiti:

1. AIELLO Concetto (del 1970), pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa;

2. BELLIA Giuseppe (del1995), pregiudicato, già detenuto per altra causa;

3. CASTAGNA Orazio (del 1993);

4. CORSARO Andrea (del1989);

5. DI MAURO Simone (del1998);

6. FERRO Emanuel Kevin (del1997), pregiudicato già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa;

7. FINOCCHIARO Francesco (del1993), pregiudicato;

8. MINNELLA Claudio Natalizio (del 1966), pregiudicato,

9. MINNELLA Eugenio (del1991), pregiudicato;

10. MUSUMECI Salvatore (del1996), pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa;

11. PREVITE Massimiliano (del1994), pregiudicato;

12. SAPUPPO Santo (del1996);

13. SCALIA Carmelo (cl.1992), pregiudicato;

14. SPAMPINATO Jonathan (cl.1994), pregiudicato;

15. SPARACINO Damiano (del1991), pregiudicato;

16. SPERANZA Angelo (cl.1997) pregiudicato;

17. TOMASELLI Alessandro (del.1976), pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa;

18. TUDISCO Francesco (cl.1980), pregiudicato;

19. VECCHIO Alessandro (del1988), pregiudicato, già detenuto per altra causa;



è stata disposta la misura degli arresti domiciliari per:

20. AIELLO Vincenza (del1981);

21. BATTAGLIA Luana (del 1999);

22. CALABRETTA Andrea (del1982), pregiudicato;

23. CASTORINA Giovanni (del 1998);

24. RAINERI Pietro Alessio (del1995);