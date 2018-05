San Giovanni Galermo, spaccia eroina in via Ustica: pregiudicato arrestato

Gli agenti delle volanti ha arrestato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente il pregiudicato Nino Mario Barbato, 33enne. I poliziotti in servizio nella zona di San Giovanni Galermo, hanno notato un sospetto andirivieni di persone sotto i portici di un edificio di via Ustica e sono intervenuti presumendo che in quel luogo si stesse consumando un reato. In effetti, gli agenti hanno chiaramente visto un uomo vestito di scuro che, dopo essere entrato nello stabile, consegnava agli “acquirenti” quella che verosimilmente era una dose di droga in cambio di denaro.

Un equipaggio ha bloccato uno dei compratori il quale, trovato in possesso di una dose di eroina, ha confermato di averla acquistata poco prima: l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Catania. Un altro equipaggio, invece, ha fermato il pusher e ha trovato, all’interno dell’ascensore del palazzo dove lo stesso era entrato poco prima, un contenitore con 15 dosi di eroina. A seguito di ciò l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.