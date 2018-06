San Giovanni Galermo, spaccia cocaina in strada: 47enne in manette

I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato il 47enne Giuseppe Motta, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini del nucleo operativo ieri sera, durante l’espletamento di un servizio antidroga a San Giovanni Galermo, ad osservarne alcune cessioni in cambio di denaro a clienti di turno, per poi bloccarlo al momento opportuno. P

erquisito sul posto è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e 200 euro in banconote di vario taglio, ritenute dagli inquirenti l’incasso per la precedente vendita dello stupefacente. Il denaro e la droga sono stati sequestrati mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.